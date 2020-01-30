Общество

Власти Пскова рассказали о дальнейших работах по благоустройству парка у Мирожского монастыря

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев рассказал о роботах по благоустройству парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, именно этот объект Павел Андреев назвал первым в списке, когда подводил итоги капремонта в 2019 году.

«К середине октября 2020 года подрядчик должен будет установить там элементы освещения, отремонтировать пешеходные мостики и возвести новые, обустроить пешеходные дорожки, привести в порядок очистные сооружения, установить скамейки и урны. Кроме того, взамен уже спиленного самосева в парке высадят новые деревья и кустарники - шаровидные ивы, березы, клены, черемуху», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в настоящее время на объекте ведутся земляные работы, благоустройство проходит в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».