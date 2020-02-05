Общество

«Народный контроль» не нашел никотиносодержащих смесей в торговых точках Пскова

Активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили несколько магазинов в Пскове на наличие в продаже никотиносодержащих смесей. В рейде 6 февраля также приняли участие представители «Молодой Гвардии Единой России» и средств массовой информации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня мы посетили торговые точки, адреса которых по соответствующему запросу нашли в интернете, и запрещенной продукции там не обнаружили. По словам продавцов, ранее здесь действительно можно было приобрести снюсы, но теперь эти табачные изделия сняты с продажи, - рассказал региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов. - На январской сессии регионального парламента мы приняли закон, ограничивающий продажу никотиносодержащих смесей, и хотя он еще не вступил в силу (это случится в середине февраля), но уже сегодня этой продукции в магазинах мы не нашли».

Также псковские партийцы и молодогвардейцы подключились к всероссийскому мониторингу цен на медицинские маски и препараты, которые рекомендованы для профилактики и лечения, в том числе, коронавирусной инфекции у взрослых. Общественники посетили шесть аптек, расположенных на Завеличье.

«В аптеках города отмечается заметный рост спроса на медицинские маски, однако дефицита нет. Цена одной маски составляет в среднем 10 рублей, то есть, по сравнению с январем текущего года она не изменилась. Что касается противовирусных препаратов, то их можно приобрести по цене от 80 до 1500 рублей. Представлен весь необходимый спектр, и повышения спроса не наблюдается», - сообщил Тиханов.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.