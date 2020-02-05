Общество

Эксперты: Проблема с нелегальными сигаретами может стать серьезнее

Эксперты прокомментировали недавнее задержание в Псковской области крупной партии нелегальных сигарет, замаскированных в досках.

Представители Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) отмечают, что проблема нелегальных сигарет становится острее с каждым годом и эта тенденция может продолжится. Сейчас доля нелегального табака составляет 15,6% всего табачного рынка в России, причем свыше половины этого объема поставляется из стран ЕАЭС, в первую очередь Белоруссии, обеспечивающей продукцией свыше 33% всего черного рынка. В результате государственный бюджет теряет около 100 млрд рублей ежегодно, развивается организованный криминал, стимулируется подростковое курение, наносится ущерб законопослушным розничным предпринимателям.

Приграничные регионы, особенно с Белоруссией, зачастую используются и как рынки сбыта, и как транспортные хабы, как в описываемом случае. В 2019 году в Брянске и Смоленске проходили круглые столы, где обсуждались методы и инструменты борьбы с трафиком нелегальных сигарет, по итогам которых правоохранители приняли решение улучшить взаимодействие.

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«Причина масштабов проблемы, во-первых, в кратной разнице ставок акциза, благодаря чему контрабандные белорусские сигареты стоят на российском рынке в среднем 55 рублей против 115 рублей за легальные пачки. Во-вторых, сейчас отсутствуют ограничения на максимальный объем ввозимых сигарет, в результате контрабандисты могут провозить крупные партии иногда совсем не таясь. Правоохранителям не хватает полномочий пресечь массовую торговлю нелегальной продукцией. В-третьих, упомянутое повышение цен на легальные сигареты в России, стимулирует спрос на дешевый контрафакт и контрабанду. От недобросовестной конкуренции законопослушный малый и средний бизнес терпит большие убытки» - прокомментировал Президент АМТ Владлен Максимов.

По мнению Ассоциации малоформатной торговли, решить проблему федеральные власти, региональные администрации, бизнес и общество может лишь сообща. Необходимо менять как законы, усиливая ответственность за нелегальную перевозку, производство и продажу сигарет, так и правоприменительную практику на местах, разрабатывая механизмы кооперации таможни, Роспотребнадзора и полиции, а также информировать потребителя о проблемах, которые создает торговля нелегальной табачной продукцией.