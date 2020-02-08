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Общество

Псковская область заключила соглашение с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям

13.02.2020 11:23|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 13 февраля, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между региональной администрацией и ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данное соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор ассоциации Екатерина Мизулина.

«У нас в регионе добровольчество развивается активно», - заявил губернатор во вступительном слове.

Также он отметил, что с учетом большой площади региона, большого количества озер и лесов, ежегодно в специализированные региональные ведомства поступает более 250 заявлений о пропаже людей.

Губернатор отметил, что 224 ребенка в розыске было в 2019 году, по итогам поисковых работ все дети найдены.

К сожалению, работа в регионе в данном направлении не централизована, специальных организаций по поиску нет, только волонтеры.
«Рассчитываем, что благодаря поддержке ассоциации работа в регионе в данном направлении систематизируется», - выразил надежду губернатор и добавил, что у ассоциации имеется наработанная база.

Источник: Псковская Лента Новостей
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