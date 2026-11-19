Длительная работа за компьютером может привести к проблемам со зрением, болям в спине, нарушению кровообращения и переутомлению. Снизить эти риски помогут простые привычки, на которые достаточно выделять несколько минут в течение рабочего дня, сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Одна из распространённых проблем - синдром сухого глаза. При работе за монитором человек моргает реже, из-за чего могут появиться жжение, сухость и ощущение песка в глазах. Для профилактики рекомендуют соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и на 20 секунд смотреть на предмет, расположенный примерно в шести метрах.

Боли в шее и спине нередко возникают из-за неправильной посадки. Чтобы снизить нагрузку, верхний край монитора советуют располагать на уровне глаз или немного ниже. Также полезно периодически разминать плечи и шею.

Туннельный синдром может сопровождаться онемением пальцев, покалыванием и болью в кистях. При работе с клавиатурой и мышью важно следить, чтобы запястья находились в нейтральном положении, без сильных изгибов.

Длительное сидение также повышает риск проблем с кровообращением и способствует развитию заболеваний, связанных с недостатком физической активности. Специалисты советуют вставать и немного ходить каждые 45-60 минут.

Переутомление и стресс могут возникать из-за работы без перерывов. Для сохранения концентрации рекомендуется устраивать короткие паузы по 5-10 минут, желательно без телефона и рабочих сообщений.

Нерегулярное питание способно привести к проблемам с пищеварением и набору лишнего веса. Вместо постоянных перекусов сладостями лучше выбирать фрукты, овощи, орехи или йогурт, а обедать - вдали от рабочего места.

Головные боли и снижение концентрации могут быть связаны с духотой и сухим воздухом в помещении. Поэтому кабинет необходимо регулярно проветривать и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%.

Даже небольшие изменения привычного рабочего дня помогут снизить нагрузку на организм. Главное - делать перерывы и разминаться регулярно, а не только при появлении неприятных симптомов, отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области.