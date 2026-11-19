В Псковской области сведения о сотнях деревень и других населённых пунктов требуют уточнения. О масштабах такой работы рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам депутата, после муниципальной реформы осталось немало вопросов, связанных с названиями населённых пунктов, их написанием и географическими координатами.
Всего, по его словам, необходимо провести работу примерно с 800 населёнными пунктами. При этом за предыдущий созыв депутаты смогли привести в соответствие сведения о 60 из них. Сейчас в работе находятся 460 населённых пунктов.
Сложность заключается в том, что некоторые изменения требуют согласования не только на региональном, но и на федеральном уровне. В отдельных случаях решения принимаются правительством России, отметил гость студии.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области рассчитывает, что накопленный опыт поможет быстрее устранять неточности в документах и завершить значительную часть работы в ближайшие два года.