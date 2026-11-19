В Псковской области сведения о сотнях деревень и других населённых пунктов требуют уточнения. О масштабах такой работы рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам депутата, после муниципальной реформы осталось немало вопросов, связанных с названиями населённых пунктов, их написанием и географическими координатами.

«Это наследие муниципальной реформы. Нам предстоит большая работа по переименованию населённых пунктов, устранению повторяющихся названий и уточнению их написания», - объяснил Алексей Севастьянов.

Всего, по его словам, необходимо провести работу примерно с 800 населёнными пунктами. При этом за предыдущий созыв депутаты смогли привести в соответствие сведения о 60 из них. Сейчас в работе находятся 460 населённых пунктов.

«Я объяснил коллегам, какой объём работы мы проделали в предыдущем созыве. Если нам удастся привести все эти сведения в соответствие за два года, это будет подвиг. Как председатель комитета, я поставлю нам за такую работу жирный плюс», - отметил парламентарий.

Сложность заключается в том, что некоторые изменения требуют согласования не только на региональном, но и на федеральном уровне. В отдельных случаях решения принимаются правительством России, отметил гость студии.

«Мы уже прошли этот путь через соответствующие органы, в том числе через Росреестр и его федеральные структуры. Теперь понимаем, какие ошибки допускали и как правильно выстроить работу. Думаю, это позволит нам ускориться», - рассказал Алексей Севастьянов.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области рассчитывает, что накопленный опыт поможет быстрее устранять неточности в документах и завершить значительную часть работы в ближайшие два года.