Студенты Псковского медицинского колледжа узнали, как устроена работа тех, кто первым приходит на помощь, побывав на Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили в группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой медицинской помощи / «ВКонтакте»

Главный врач станции Денис Сачков рассказал будущим медикам о вакансиях, условиях работы и мерах поддержки — всё, что важно знать тем, кто задумывается о карьере в скорой.

С особенностями профессии ребят познакомила старший фельдшер Анна Логинова.

Также для студентов организовали экскурсию и показали «сердце» станции — диспетчерскую, где принимают вызовы, машину скорой помощи и её рабочую укладку: всё, что ежедневно помогает бригадам спасать жизни.