Общество

Юристы Псковской гордумы считают требования «яблочников» взыскать невыплаченную зарплату для помощника депутата необоснованными

Требования заключить трудовые отношения с помощником депутата от «Яблока» Николаем Кузьминым и взыскать невыплаченную заработную плату в гордуме считают необоснованными. Об этом в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей сообщили в юридическом отделе Псковской городской Думы.

Депутат гордумы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков и его помощник Николай Кузьмин.

«Пермяков и Кузьмин ссылаются на ст.19.1 Трудового кодекса РФ, которая говорит о том, что если «работодатель» использует личный труд «работника», то такие отношения независимо от отсутствия трудового договора могут быть признаны трудовыми, а работодатель привлечен к административной ответственности, - пояснили в юридическом отделе Псковской городской Думы. - При этом «потенциальный работодатель» Кузьмина - Псковская городская Дума - которая отказалась заключать гражданско-правовой договор с помощником Кузьминым, о чем говорится в исковом заявлении, никаким образом не могла и не использовала личный труд Кузьмина в своих интересах. По сути, личным трудом является участие помощника истца в заседании комитетов Псковской городской Думы».

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Комиссия по вопросу заключения и исполнения договоров оказания услуг с помощниками депутатов 31 октября прошлого года рекомендовала главе города Елене Полонской и депутату Дмитрию Пермякову не заключать договор с помощником депутата на возмездной основе в связи с неоднократным привлечением последнего к административной ответственности. «На комиссии четко и ясно была выражена воля главы города Пскова, председателя городской Думы об отказе в заключении какого-либо договора с Кузьминым, будь то трудовой или гражданско-правовой. Отметим, что все депутаты Псковской городской Думы работают на безвозмездной основе.», - сообщили в юротделе гордумы.

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Напомним, депутат Псковского городской думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков подал исковое заявление в Псковский городской суд с просьбой признать отношения с «использованием личного труда, трудовыми отношениями» и заключить трудовой договор с Николаем Кузьминым. А также взыскать с городской Думы «невыплаченную заработанную плату», причем с 31 октября прошлого года по день принятия судом решения.