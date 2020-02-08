Общество

Александр Козловский поддерживает идею создания особой экономической зоны в Дедовичском районе на базе Псковской ГРЭС

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский продолжает проводить в районах Псковской области встречи с активом партии, посвященные реализации Послания президента Владимира Путина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, одна из встреч прошла в Дедовичском районе. Александр Козловский отметил, что реализация Послания затрагивает все важные сферы жизни россиян.

«В начале 2020 года в нашей стране произошли значительные изменения. Президент Владимир Путин озвучил Послание, основная часть которого касается социальной сферы. Сменилось правительство, а в апреле россиянам предстоит важное голосование, касающееся внесения поправок в Конституцию», - напомнил однопартийцам Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что для реализации Послания в полной мере важно выстроить диалог между исполнительной и законодательной властью, привлекать к совместной работе активных и инициативных людей.

«Наша задача, как актива партии, своевременно реагировать на проблемы людей, помогать им», - сказал Козловский. Он предложил активистам провести инспекцию образовательных учреждений района, чтобы составить четкий план по реализации организации бесплатного горячего питания в короткие сроки.

Отвечая на вопросы участников встречи, секретарь реготделения поддержал идею создания особой экономической зоны в Дедовичском районе на базе Псковской ГРЭС. Эта идея была инициирована губернатором региона Михаилом Ведерниковым и озвучена им перед президентом РФ.

Остальные вопросы касались поддержки проектов развития сельских территорий и сельского хозяйства, а так же здравоохранения.