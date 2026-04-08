Остановку у ТЦ «Максимус» в Пскове переименовали в «Фонд „Защитники Отечества“»

Автобусная остановка рядом с торговым центром «Максимус» на Октябрьском проспекте в Пскове теперь официально носит название «Фонд „Защитники Отечества“». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: Михаил Ведерников / МАХ

«И это пока один из немногих, но показательных примеров в регионах России», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Профильная городская комиссия поддержала предложение филиала фонда.

«Название уже звучит в рейсовых автобусах, отображается в онлайн-картах, а буквально на днях на остановке установили новую табличку», - заключил губернатор.