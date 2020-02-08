Общество

Штормовой ветер принесет в Псковскую область рекордное потепление

Мощный циклон «Дэннис» в ближайшие несколько дней будет определять погоду в северной части Русской равнины. А в выходные вихрь ударил по странам Европы. В Великобритании к укреплению дамб привлекли даже военных – не помогло. Уровень воды в реках Уэльса и севера Англии подскочил на 1,5 м всего за 3 часа, сообщает центр «Фобос».

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По дороге в Россию циклон ослабел. Тем не менее он полностью не растерял свой разрушительный потенциал. Сегодня в штормовой зоне будет находиться значительная часть Европейской России – от Оки на юге до Кольского полуострова на севере. А в Поморье, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Вологодской областях порывы могут превысить 25 м/с.

Вторжение циклона «Дэннис» приведет к новой серии рекордов максимальной температуры. Сегодня-завтра в Псковской области апрельские +5…+9°.