Общество

Последний «Шанс»: Псковским зоозащитникам больше нечем кормить 160 собак

АНЗО «Шанс» просит неравнодушных граждан о помощи. Свой призыв зоозащитники опубликовали в своей группе в соцсети «Вконтакте».

«Друзья, помогите прокормить 160 собак «Шанса»! И мы, и 160 собак стали заложниками! Нет сил, нет средств и почти уже нет надежды на то, что что-то изменится. Мы реально стоим на краю. Не дайте нам упасть, умоляем! Собак нечем кормить, а впереди аванс работникам, в субботу оплата стерилизационного дня. Организации пришел новый счет за свет на сумму 22 тыс. рублей. Власти нас не слышат, к сожалению. Из года в год ситуация с финансированием только ухудшается! Нас "кормят" одними обещаниями, а собак обещаниями не накормишь», - говорится в сообщении.

Завтра уйдет в кашу последняя порция риса. Послезавтра собак кормить нечем. Только риса/гречки питомцы «Шанса» потребляют в день 36-38 пачек по 900 граммов. Это 900 кг в месяц, примерно 40 000 рублей.



Уже два месяца АНЗО «Шанс» живет только на пожертвования. «Других средств к существованию у нас нет. Пять лет мы ловим собак на улицах Пскова, защищаем население от стай, пресекаем собачьи свадьбы. "Шанс" гуманно сокращает количество бездомных собак в городе. И сейчас у нас нет ни финансирования, ни контрактов - ничего! И никого, кроме вас и 160 собак, которых нужно кормить каждый день», - говорится в обращении.



«Пожалуйста, не оставляйте нас в эту минуту. Мы с ног сбиваемся, чтобы обеспечить собак необходимым. Без вас нам не справиться! Помогите нам закупить рис. На нашей карте триста рублей (скрин прилагаем). Этого не хватит даже на день. Купить крупу нам не на что. Сняли бы последнюю рубаху, да и ее уже, считай, нет. Руки опускаются», - пишут зоозащитники и приводят все чеки за февраль https://vk.com/album-161601053_272924378.

Помочь можно любым количеством риса, гречки или макарон. Можно привезти по адресу ул. Советской армии, 56 Б или сделать пожертвование на карту организации.

Номер карты Сбербанка для сбора пожертвований

676280519016973528, привязана к телефону +7-911-352-63-03

получатель Мария Анатольевна В.,

PayPal: masha19711@yandex.ru