Общество

Парк имени Ю. Гагарина победил в голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства

На сайте «Мой дом» завершилось голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства. Напомним в предложенном для голосования списке было 3 общественных пространства, на благоустройство которых инициативные группы жителей города подали заявки на участие в мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина) - 52% (3932 голосов), на втором месте «Площадь Ленина» - 36% (2740 голосов), на третьем месте - «Территория общего пользования у МБОУ СОШ №13», (Крестовское ш., ул. Пригородная, 9) - 12% (914 голосов).

Напомним, в 2020 году в соответствии с приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 года № 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Псков» в обязательном порядке должно быть проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 22 декабря 2017 года № 2588, подлежащих благоустройству с 2021 года.