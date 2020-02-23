Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Получи билет на «Пушки Акимбо»
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Группа BrainStorm в Пскове
Подарки Для настоящих мужчин
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 23.02.2020 13:0517 Стали известны подробности голосования по изменению Конституции 25.02.2020 10:090 Парк имени Ю. Гагарина победил в голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства 25.02.2020 10:070 Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успеха нацпроектов 25.02.2020 09:530 Средний чек россиян за поход в магазин стал меньше почти на 11% 25.02.2020 09:360 Псковская Кадастровая палата: Почему нет объекта недвижимости на публичной кадастровой карте? 25.02.2020 09:290 Умер последний маршал Советского Союза, один из лидеров ГКЧП Дмитрий Язов
 
 
 
Самое популярное 23.02.2020 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 22.02.2020 11:346 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 23.02.2020 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области 23.02.2020 12:051 Уволят же: Как перед Днем защитника Отечества псковские водители-военные закон нарушали. ФОТО 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Парк имени Ю. Гагарина победил в голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства

25.02.2020 10:09|ПсковКомментариев: 0

На сайте «Мой дом» завершилось голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства. Напомним в предложенном для голосования списке было 3 общественных пространства, на благоустройство которых инициативные группы жителей города подали заявки на участие в мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина) - 52% (3932 голосов), на втором месте «Площадь Ленина» - 36% (2740 голосов), на третьем месте - «Территория общего пользования у МБОУ СОШ №13», (Крестовское ш., ул. Пригородная, 9) - 12% (914 голосов).

Напомним, в 2020 году в соответствии с приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 года № 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Псков» в обязательном порядке должно быть проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 22 декабря 2017 года № 2588, подлежащих благоустройству с 2021 года.

Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 720 человек
25.02.2020, 10:240 Петь масленичные песни, водить хороводы будут гости танцевальной масленичной вечерки в Центре народного творчества 25.02.2020, 10:180 У директора Детской школы искусств Великих Лук, попавшей в ДТП, диагностирован перелом позвоночника 25.02.2020, 10:090 Парк имени Ю. Гагарина победил в голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства 25.02.2020, 10:070 Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успеха нацпроектов
25.02.2020, 10:040 Пскович обвиняется в совершении более 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 25.02.2020, 09:530 Средний чек россиян за поход в магазин стал меньше почти на 11% 25.02.2020, 09:510 Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен водительских прав 25.02.2020, 09:361 Пскович украл несколько упаковок кофе и сыра из магазина на Рижском проспекте
25.02.2020, 09:360 Псковская Кадастровая палата: Почему нет объекта недвижимости на публичной кадастровой карте? 25.02.2020, 09:290 Умер последний маршал Советского Союза, один из лидеров ГКЧП Дмитрий Язов 25.02.2020, 09:280 В Пустошкинском районе глава волости заключил фиктивный договор на грейдирование дорог и присвоил деньги 25.02.2020, 09:250 В Псковском районе саперы обезвредили артснаряд, в Великолукском - мину
25.02.2020, 09:240 В Минздраве рассказали, люди каких профессий болеют чаще других 25.02.2020, 09:070 Два ДТП произошли в Пскове утром 25 февраля 25.02.2020, 08:580 Автомобили, бани и дома горели в Псковской области 23 февраля 25.02.2020, 08:510 Водитель «Ауди 80» врезался в припаркованный автомобиль в Великих Луках. ФОТО
25.02.2020, 08:470 Неизвестный обнаружен погибшим в сгоревшем ночью строении в Черехе 25.02.2020, 08:380 Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, скончались 37 25.02.2020, 08:220 Великолучанин Сергей Егоров завоевал золото международных соревнований по боксу Euro Cup’2020 25.02.2020, 08:140 Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
25.02.2020, 07:580 В Париже пройдет выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» 25.02.2020, 07:090 В Конституции предлагается расширить функции Центробанка 25.02.2020, 07:030 Личные данные школьников-участников уголовных процессов и их аттестаты засекретят 25.02.2020, 06:560 Огненное шоу покажут великолучанам на Масленицу
25.02.2020, 06:480 Правительство может ограничить пропаганду БАДов 24.02.2020, 22:260 Инцидент на карнавале в Германии расследуется как покушение на убийство 24.02.2020, 21:3414 ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса 24.02.2020, 21:082 Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах
24.02.2020, 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа 24.02.2020, 20:430 Президент Эстонии заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседям 24.02.2020, 20:330 Водитель автомобиля, совершившего наезд на карнавальное шествие в Германии, был пьян 24.02.2020, 20:280 Мокрый снег прогнозируют во вторник в Псковской области
24.02.2020, 20:070 Организатор фестиваля «Хельга» выиграл президентский грант на сумму почти 2,9 млн рублей 24.02.2020, 19:393 Употребление яиц повышает риск инсульта — эксперты 24.02.2020, 19:110 «Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО 24.02.2020, 18:480 Опубликован список подарков, полученных Трампом в 2018 году
24.02.2020, 17:485 На параде в Германии автомобиль въехал в толпу зрителей 24.02.2020, 17:430 И.о. главы сельского поселения «Себежское» получил предупреждение из-за нарушения срока расчета при увольнении главы поселения 24.02.2020, 17:260 Михаил Ведерников поддержит Дновский район в решении актуальных вопросов культуры, спорта и ЖКХ 24.02.2020, 16:560 Стал известен актерский состав второго сезона «Ведьмака»
24.02.2020, 16:400 Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF 24.02.2020, 16:1614 Избранный от «Яблока» глава Дновского района намерен стать сторонником «Единой России» 24.02.2020, 15:485 Прилучный и Муцениеце объявили о разводе 24.02.2020, 15:280 На очередные Александро-Невские беседы приглашают псковичей 27 февраля
24.02.2020, 15:071 Михаил Ведерников оценил качество нового боксерского инвентаря для начинающих дновских спортсменов 24.02.2020, 14:460 11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти. ВИДЕО 24.02.2020, 14:310 Трое нетрезвых водителей задержаны в Псковской области 23 февраля 24.02.2020, 14:191 В Дновском районе отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24.02.2020, 13:591 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 22 февраля в Опочке 24.02.2020, 13:357 «Макдоналдс» выпустил свечи с запахами бекона, сыра, лука и огурцов 24.02.2020, 13:222 Фотофакт: Дыра посреди двора 24.02.2020, 13:062 Мумию нашли на территории воинской части
24.02.2020, 12:511 Онищенко призвал запретить татуировки 24.02.2020, 12:196 Из-за чего меняется размер пенсии, объяснили в Совете Федерации 24.02.2020, 12:000 Продукты и бытовую химию украла 47-летняя псковичка из охраняемого магазина на улице Труда 24.02.2020, 11:476 2592 человека скончались от коронавируса в Китае
24.02.2020, 11:310 Трое детей пострадали в ДТП в Гдовском районе 24.02.2020, 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 24.02.2020, 11:090 Фальшивую купюру в 5000 рублей обнаружили в псковском магазине 24.02.2020, 10:500 «Hyundai» и «Chevrolet» столкнулись на Крестовском шоссе
24.02.2020, 10:441 Интерактив: Классная «водичка», за которую люди регулярно платят 24.02.2020, 10:330 Тело женщины обнаружено в машине, съехавшей в кювет в Порховском районе 24.02.2020, 10:101 Росстат подсчитал число россиян, занимающихся спортом самостоятельно 24.02.2020, 09:561 Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
24.02.2020, 09:423 Ясельную пристройку на Народной, 51а отдадут в оперативное управление детскому саду «Снегирек» 23.02.2020, 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области 23.02.2020, 23:1718 Губернатор Ведерников поручил оперативно завершить благоустройство территории, прилегающей к памятнику 6-й роте 23.02.2020, 23:131 День защитника Отечества в Псковской области выдался «урожайным» на задержания пьяных водителей
23.02.2020, 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 23.02.2020, 21:455 В Пскове пенсионер умер в такси 23.02.2020, 21:360 Рейтинг политической активности. 15-22 февраля 23.02.2020, 20:230 В Великих Луках найдена пропавшая 10-летняя девочка
23.02.2020, 19:300 В Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавируса 23.02.2020, 17:5710 Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота лазерным оружием 23.02.2020, 17:360 Мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области в понедельник 23.02.2020, 17:100 Великолучанку осудят за присвоение средств, вырученных от продажи 5 телефонов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.