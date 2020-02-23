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Это ела вся больница - ведомства проверят островской роддом, подавший роженице суп с личинками

Суп, в котором пациентка роддома в Острове обнаружила личинки, ела вся больница. В связи с произошедшим инцидентом в учреждении проведут соответствующие проверки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на таком решении 25 февраля сошлись руководитель комитета по здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко и главврач Островской больницы Ирина Богачева.

О проверках начальник регионального комитета сообщила в ходе мероприятия, проводимого в самом учреждении. Его цель - контроль качества питания.

«Мне показали остатки супа, в котором обнаружили личинки. Я принесла извинения и не знала, как поступить дальше: проверять пищеблок, закрывать его… Понимаете, этот суп ела вся больница», - рассказала Ирина Богачева Марине Гаращенко при осмотре пищеблока.

Также главврач сообщила, что приготовление еды в пищеблоке идет в соответствии с нормами. Однако отметила, что оборудование в комплексе зданий, обслуживающем рожениц, не везде соответствует требованиям.

По мнению сотрудников учреждения, личинки могли в крупе попасть в суп пациентки.

Руководитель комитета ознакомилась с местной технологией приготовления блюд и подчеркнула, что инцидент находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«По поручению прокуратуры идет проверка. Задействован и наш комитет, и Роспотребнадзор. Проверим еду, закупки. Проведем претензионную работу с поставщиками, - добавила Марина Гаращенко. - Мы доведем работу до конца и накажем виновных!»

Она осмотрела также акушерское отделение и подчеркнула, что результаты проверки можно будет узнать уже 27 февраля, после чего губернатор получит доклад.

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Также Марина Гаращенко уточнила, что ждет пожаловавшуюся на личинки жительницу Красногородского района на личный прием.

Главврач больницы согласилась с необходимостью комплексной проверки и выразила намерение уволить сотрудников смены, которые в тот день занимались питанием рожениц.