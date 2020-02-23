Это ела вся больница - ведомства проверят островской роддом, подавший роженице суп с личинками

Суп, в котором пациентка роддома в Острове обнаружила личинки, ела вся больница. В связи с произошедшим инцидентом в учреждении проведут соответствующие проверки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на таком решении 25 февраля сошлись руководитель комитета по здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко и главврач Островской больницы Ирина Богачева.
О проверках начальник регионального комитета сообщила в ходе мероприятия, проводимого в самом учреждении. Его цель - контроль качества питания.
«Мне показали остатки супа, в котором обнаружили личинки. Я принесла извинения и не знала, как поступить дальше: проверять пищеблок, закрывать его… Понимаете, этот суп ела вся больница», - рассказала Ирина Богачева Марине Гаращенко при осмотре пищеблока.
Также главврач сообщила, что приготовление еды в пищеблоке идет в соответствии с нормами. Однако отметила, что оборудование в комплексе зданий, обслуживающем рожениц, не везде соответствует требованиям.
По мнению сотрудников учреждения, личинки могли в крупе попасть в суп пациентки.
Руководитель комитета ознакомилась с местной технологией приготовления блюд и подчеркнула, что инцидент находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«По поручению прокуратуры идет проверка. Задействован и наш комитет, и Роспотребнадзор. Проверим еду, закупки. Проведем претензионную работу с поставщиками, - добавила Марина Гаращенко. - Мы доведем работу до конца и накажем виновных!»
Она осмотрела также акушерское отделение и подчеркнула, что результаты проверки можно будет узнать уже 27 февраля, после чего губернатор получит доклад.
Также Марина Гаращенко уточнила, что ждет пожаловавшуюся на личинки жительницу Красногородского района на личный прием.
Главврач больницы согласилась с необходимостью комплексной проверки и выразила намерение уволить сотрудников смены, которые в тот день занимались питанием рожениц.