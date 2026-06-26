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Клуб ТИР открылся в Пскове

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Клуб ТИР вновь распахнул свои двери для псковичей 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Сегодня для гостей выступают «Слезы счастья», «Капитан Смоллетт», Delight effect, MBBM, DJ Сostya Bic.

 

ТИР закрывался в июне прошлого года, но в него получилось вдохнуть вторую жизнь. Как сообщил ПЛН арт-директор Николай Маслов, в клубе многое изменилось: «Интерьер поменялся, бар стал намного лучше, кухня совсем другая, меню новое, обновлено все оборудование, будут работать повара, бармены. Часть старых позиций, конечно, останется. Сделан ремонт во всех помещениях, начиная от сцены, заканчивая туалетами».

Планируется, что клуб продолжит свою работу в привычном формате, но владельцы будут делать упор на андеграунд-атмосферу и привозы иногородних артистов и диджеев.

Отметим, что открытие клуба будет длиться два дня. 27 июня в 22:00 в ТИРе пройдет вечеринка «Зверобит» для любителей музыки в жанре драм-энд-бейс.

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