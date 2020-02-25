Михаил Ведерников рассказал, что стало «главным тормозом» в реконструкции «Машиностроителя»

На «твердую четверку» оценил Михаил Ведерников 2019 год для Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции.
«По оценке руководства страны, в межрегиональной гонке по решению социальных задач мы заняли 41 место. Это выше середины и для Псковской области – это серьезный результат. Это и режим работы 24/7, и профессионализм специалистов», - подчеркнул губернатор.
«Без сна и отдыха каждый день в ручном режиме докручивали. Удалось добиться запуска системы, которая позволяет в реальном времени видеть, как у нас меняются цифры по реализации важных проектов в регионе. Даже по тем направлениям, где нам пока не удалось справиться, есть понимание, как двигаться дальше», - пояснил он.
В качестве такого примера Михаил Ведерников привел стадион «Машиностроитель».
Изначальный дефицит проекта – 70 млн рублей. «Рассчитываем, что эти средства нам правительство выделит. Конечно, мы хотим, чтобы в Псковской области появился крупный спортивный объект. Привезем на открытие кого-то из федеральных руководителей», - заключил он.