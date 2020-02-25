Общество

Михаил Ведерников рассказал, что стало «главным тормозом» в реконструкции «Машиностроителя»

На «твердую четверку» оценил Михаил Ведерников 2019 год для Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции.

«По оценке руководства страны, в межрегиональной гонке по решению социальных задач мы заняли 41 место. Это выше середины и для Псковской области – это серьезный результат. Это и режим работы 24/7, и профессионализм специалистов», - подчеркнул губернатор.

«Без сна и отдыха каждый день в ручном режиме докручивали. Удалось добиться запуска системы, которая позволяет в реальном времени видеть, как у нас меняются цифры по реализации важных проектов в регионе. Даже по тем направлениям, где нам пока не удалось справиться, есть понимание, как двигаться дальше», - пояснил он.

В качестве такого примера Михаил Ведерников привел стадион «Машиностроитель».

«Должны были сделать? Должны. Сделали? Нет. Стырили, по большому счету, проект эстонского стадиона. Он абсолютно оказался нулевым. И, по большому счету, именно он оказался тормозом в реализации этого проекта», - отметил Михаил Ведерников.

Изначальный дефицит проекта – 70 млн рублей. «Рассчитываем, что эти средства нам правительство выделит. Конечно, мы хотим, чтобы в Псковской области появился крупный спортивный объект. Привезем на открытие кого-то из федеральных руководителей», - заключил он.