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Общество

Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции

04.03.2020 07:30|ПсковКомментариев: 0

Новый вариант Конституции РФ, в случае принятия поправок, впервые официально опубликуют в собрании законодательства. На это потребуется порядка полутора недель, затем документ выпустят отдельным изданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя ректора издательства «Юридическая литература» Наталью Лунякину.

«Когда нам будет предоставлена Конституция уже в новой редакции, тогда мы опубликуем ее в собрании законодательства. Это будет первая публикация. Потом уже (документ) выйдет в качестве отдельного издания», - сказала Лунякина.

Она уточнила, что с момента получения издательством окончательного текста до публикации документа в собрании законодательства РФ - официальном периодическом издании, публикующем тексты нормативных актов государственных органов власти - может пройти порядка полутора-двух недель, но все будет делаться «четко в сроки, которые регламентированы».

По слова заместителя ректора, быстрее всего с новым вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде, на портале правовой информации.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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