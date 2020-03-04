Общество

Великолучанка попала в карантин в Петербурге по предполагаемому коронавирусу

Студентка петербургского вуза из Великих Лук, попала в карантин по предполагаемому коронавирусу. Как сообщает Луки.ру, девушка обучается в медуниверситете СЗГМУ им.И.И. Мечникова и проживает в общежитии на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. У ее совузовца, итальянского студента по обмену обнаружены признаки ОРВИ, и сейчас иностранец помещен в инфекционный бокс Боткина. Общежитие, в котором также проживал студент-итальянец, закрыли на карантин в связи с угрозой заражения коронавирусом.

По словам великолучанки, на данный момент студентам запрещено выходить из помещения общежития. Предварительно, карантин продлится две недели. Студентов пообещали обеспечить едой и водой.

Собеседница Луки.ру сказала, что кроме студента-итальянца, госпитализировали еще нескольких студентов с признаками ОРВИ. На входе в общежитие ведется обследование ребят. На месте работают разные службы, в том числе и Роспотребнадзор.

Сама великолучанка заверила, что чувствует себя хорошо.