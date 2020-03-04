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Общество

Псковские налоговики призывают погасить долги по имущественным налогам, не дожидаясь пеней и судебных разбирательств

05.03.2020 09:25|ПсковКомментариев: 0

До 2 декабря 2019 года налогоплательщики, проживающие в Псковской области и имеющие в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок, транспортное средство, обязаны были уплатить имущественные налоги.

В случае, если обязанность по уплате имущественных налогов в установленный законом срок не была исполнена, налоговыми органами в адрес должников направляются требования об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) и, в случае их неисполнения, применяются меры принудительного взыскания задолженности, пояснили Псоквской Ленте Новостей в пресс-службе областной налоговой инспекции. 

«Налог, не уплаченный в установленный срок, признается недоимкой, на сумму которой начисляются пени за каждый календарный день просрочки, - предупреждает руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Именно поэтому преимущества раннего погашения задолженности очевидны: минимальное начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за границу Российской Федерации».

Узнать информацию о своей задолженности и оплатить ее граждане могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг (сервис «Налоговая задолженность» - раздел «Налоги и финансы») или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» сайта ФНС России (www.nalog.ru).

Погасить имеющуюся задолженность по имущественным налогам физических лиц возможно также посредством интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», мобильного приложения на телефоне, смартфоне, планшетном компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»), обратившись в отделения банков.

Важно помнить, что имущественные налоги физических лиц – это доходы бюджета Псковской области и от платежной дисциплины жителей региона зависит качество реализации всех социальных программ.

Теги: #налоги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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