Общество

Коронавирус подтвердился у студента-итальянца в Санкт-Петербурге

В России подтвержден новый случай заражения коронавирусом COVID-19 - заболел студент из Италии, обучающийся в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова (СЗГМУ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом это уже седьмой случай коронавируса, выявленного в России.

Чиновники сказали, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Лечение он получает по симптомам.

Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, рассказали в штабе.

Общежитие, в котором проживал студент-итальянец, закрыли на карантин в связи с угрозой заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что под карантин попала уроженка Великих Лук, которая проживает в этом общежитии и учится в том же вузе.