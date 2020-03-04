Общество

Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам»

Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов не хочет жить по «брюссельским законам». Свою позицию он обозначил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя необходимость поправок в Конституцию РФ.

«Я не хочу жить по "брюссельским законам". Я гражданин России, живу в России и не хочу жить по "брюссельским законам". Не хочу жить по законам людей, предки которых сжигали наших соотечественников в 40-е годы», - подчеркнул Виктор Антонов.

При этом он высказался в поддержку пункта в Конституцию по поводу преимущества российского законодательства над нормами международного права. В целом, по его мнению, внесение поправок в главный закон страны необходимы.

«Надо представлять то время, когда писалась Конституция в 1993 году. Страна пережила катастрофу, расстрел парламента, была нестабильность в обществе. Естественно, в то время написать достойную Конституцию было очень сложно. Хотя что-то получилось. Писалась она руководством известного политика 90-х Шахрая, там "западный" налет и, на мой взгляд, вещи, которые ближе все-таки к Европе. Но что там ее оценивать, когда пришло время вносить поправки!» - отметил Виктор Антонов.

По его мнению, поправки в Конституцию РФ «надо вносить обязательно»: «Не надо брать пример с тех, ко этого не делает, это не совсем правильно. Меняется время, меняется политическая составляющая, меняется общество». Изменения в главный документ страны, по его словам, назрели и в свете «некоторых вещей, которые происходят на Западе». «Мы уже вынуждены даже говорить, что такое мужчина и что такое женщина и об этом рассуждать. Кто мог подумать 27 лет назад, что мы будем об этом говорить? Мы обсуждаем сегодня то, что создано богом, и многим эти вещи непонятны», - пояснил первый вице-спикер областного Собрания.

Есть, по его мнению, среди предлагаемых поправок в Конституцию «и экзотические, и те, которые просто необходимы, и те, которые требуют дискуссии».

«Мне очень нравится поправка о нерушимости наших границ. Это очень важно, в том числе и для Псковской области с учетом притязаний соседей на земли Печорского района. Это актуально и для Калининграда, и для Курильских островов», - отметил Виктор Антонов.

В числе важнейших он также перечислил «жизненно важные» для россиян поправки в Конституцию, в том числе по ежегодной индексации пенсий. Кроме того, Виктор Антонов отметил демократичность процедуры обсуждения и принятия поправок в Конституцию. «Согласно нашей Конституции, мы можем вносить поправки и Госдумой. С учетом того, что там большинство у «Единой России», президента поддержали бы, но несмотря на это Владимир Путин решил вынести этот вопрос на общероссийский уровень. Более демократичный и либеральный шаг сложно представить», -заключил Виктор Антонов.

Напомним, в период, когда разрабатывалась и принималась Конституция, по которой сейчас живет страна, Виктор Антонов являлся народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РСФСР (с 1990 по 1993 годы).