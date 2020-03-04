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Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться

06.03.2020 13:50|ПсковКомментариев: 0

Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Меняется все вокруг, и закон, по которому мы живем и в котором четко определены наши права и полномочия органов власти, тоже должен меняться. Зачастую отдельные фразы определяют наше восприятие как нации, как государства, определяют направления, по которому мы должны развиваться. Поэтому перемены назрели», - отметил гость студии. При этом он высказал мнение, что большой объем поправок должен не утяжелять Конституцию, а способствовать улучшению жизни в РФ.

«Это закон, который должен нести основную концепцию устройства государства, касаться жизни людей. Сейчас и обстановка, и мы сами созрели для того, чтобы осознать необходимость изменений, и появилась прекрасная возможность заняться Конституцией и сделать ее лучше», - добавил депутат.

Важным он назвал тот факт, что президент Путин счел необходимым вынести поправки в Конституцию на всенародное голосование. «Мы могли бы принять Конституцию Госдумой, особенно если учесть, что большой блок поправок формировала «Единая Россия», у которой большинство в Госдуме. Но президент принял решение другое - вынести на общероссийское голосование. Это важно не только для президента. Это важно для всех. Поэтому выбор за народом, за нашими гражданами», - подчеркнул Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия #Госдума #Конституция РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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