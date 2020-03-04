Общество

Псковские писатели запускают акцию «Бессмертный полк русской поэзии»

Псковское региональное отделение Союза писателей России объявило о начале проведения международной историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии». Она посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена, в первую очередь, на увековечивание памяти поэтов-фронтовиков, возвращение российскому читателю их стихов, приобщение к этим стихам детей и юношества, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей.

Акция проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» и представляет собой поэтический видеомарафон, в котором могут принять участие все желающие, независимо от возраста и страны проживания. «Чтобы стать участником акции, достаточно записать (при помощи видеокамеры, веб-камеры, фотоаппарата, мобильного телефона и т.д.) видеоролик, с декламацией произведения поэта – участника Великой Отечественной войны, либо поэта, проживавшего в г. Ленинграде в период его блокады (поэта-блокадника), написанное на русском языке и направить его в адрес организаторов акции. Организатор акции открывает видеоканал платформе сайта YouTube, на котором, будут публиковаться стихотворения фронтовых поэтов, в декламации жителей России и зарубежья, в популярном на сегодняшний день формате видеороликов. Оформление видеороликов в едином формате организатор акции берёт на себя.

В ходе акции планируется сотрудничество с литературными сайтами в сети Интернет, будут задействованы социальные сети, различные группы и сообщества литературной направленности. На региональном уровне, дополнительно, планируется проведение очной акции с выступлением детей и юношества на праздничных концертных площадках в День Победы, в библиотеках города, домах ветеранов, а также их выступлением на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2020».

Организованное прохождение участников акции в колонне Бессмертного полка в День Победы – не планируется, т.к. мы убеждены, что решение об участии в данном шествии – личное дело каждого гражданина и не может быть организовано с применением административного ресурса, рамках в какой-либо акции или проекта.

Мы надеемся, что к акции присоединятся медийные персоны России – известные поэты и писатели, артисты, спортсмены, политики, а также рассчитываем на поддержку местных и федеральных средств массовой информации», - сообщили псковские писатели.

Акция проводится впервые.