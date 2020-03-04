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Активист «Яблока» Николай Кузьмин проиграл суд главе города Пскова Елене Полонской

Активист «Яблока» Николай Кузьмин проиграл суд главе города Пскова Елене Полонской. Заседание суда, где рассматривался иск о признании незаконным отказа главы Пскова в назначении Николая Кузьмина помощником депутата гордумы Дмитрия Пермякова, состоялось сегодня, 11 марта.

«Суд отказал Кузьмину в исковых требованиях и не признал его отношения с городской Думой трудовыми», - пояснил источник,добавив, что истцы собираются оспорить данное решение и дойти до Верховного суда.

Напомним, в октябре 2019 года Пермяков обратился к главе Пскова с предложением оформить Кузьмина его штатным помощником. Комиссия по рассмотрению вопросов заключения и исполнения договоров на оказание услуг с помощниками депутатов гордумы 31 октября вынесла решение не рекомендовать заключать договор с Кузьминым, а в декабре это решение поддержала и Елена Полонская. Пермяков и Кузьмин сочли данное решение не правовым и решили оспаривать его в суде, требуя признать свои отношения трудовыми.

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На февральском заседании Кузьмин, помимо требования официально оформить трудовые отношения, запросил взыскать с гордумы зарплату в размере 42 тысячи рублей. В ходе судебного заседания он уточнил, что к моменту вынесения судом решения, сумма увеличится в связи с прошествием времени. Свою зарплату активист рассчитал исходя из МРОТ.