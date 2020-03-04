Общество

Александр Котов надеется, что режим национального парка «Себежский» будет изменен

Прописанные в положении о национальном парке требования избыточны, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Котов отметил, что детально проблема была разобрана на примере национального парка «Себежский» в ходе выездного совещания с участием депутатов Госдумы, представителей министерства по природным ресурсам и экологии. «Надеюсь, что будут приняты поправки в соответствующий федеральный закон, и режим национального парка «Себежский» будет существенно изменен», - сказал спикер регионального парламента.

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По его словам, себежане, проживающие в границах особо охраняемой природной территории, фактически ограничены в праве распоряжаться своей собственностью.

«Понятна идея, ради которой создавался национальный парк - сохранить природу, ее красоту и величественность. Мы полностью поддерживаем. Но на практике это выглядит немного иначе, - заметил Александр Котов. - Ни в коем случае нельзя создавать препятствия людям, которые хотят жить на этой территории, у которых там корни».

Он подчеркнул, что необходимо искать компромиссные варианты выхода из ситуации, сложившейся несколько лет назад, чтобы люди могли распоряжаться своим имуществом, а в национальном парке «Себежский» при этом сохраняли природу.

Александр Котов добавил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты областного Собрания держат ситуацию на контроле.