Общество

Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения

Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения, заявила глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская, комментируя Псковской Ленте Новостей поправки в Конституцию РФ.

«Я считаю, что нормы Конституции необходимо привести в соответствие с требованиями времени, ведь она оставалась практически неизменной более четверти века - Конституция принималась в 1993 году, тогда мы жили в совершенно другой эпохе, чем живем сейчас. Разница между современной Россией и Россией времен Ельцина такая же, как между стационарным телефоном и смартфоном, поэтому нам нужна Конституция, которая адекватна времени и уровню развития страны», - отметила она.

Елена Полонская уверена, что, «если мы хотим двигаться дальше, менять страну к лучшему, нужно, чтоб и основной закон страны не отставал и не сдерживал изменений, которые происходят в обществе».

Глава Пскова подчеркнула, что в поправках уделено много внимания социальному блоку. «Поэтому, голосуя за них, мы голосуем за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных слоев населения. Замечу, что поправки в Конституцию - это не какие-то абстрактные юридические нормы, это новый уровень социальных гарантий - и для пожилых людей, и для работающих. Россия должна быть государством социальной справедливости, страной без бедных, страной, где справедливость и достойная жизнь - главные ценности. В этом весь смысл, когда пожилые люди должны получать достойные пенсии, которые должны ежегодно индексироваться», - сказала Елена Полонская.

По ее словам, в Послании президента, которое уже назвали «Посланием для семей с детьми», были расставлены приоритеты: бесплатное питание для младших школьников - уникальная поддержка, подобной которой нет в мире. «Это поддержка семей с детьми, особенно молодых семей, которым трудно решиться на первенца. А его, как известно, растить сложнее, чем второго и третьего ребенка. Материнский капитал на рождение первого и последующих детей - это прекрасная поддержка для семьи. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, это наша страна и наше будущее - это то, что не одобрить было бы противоестественно», - заключила Елена Полонская.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации также одобрил закон. Накануне депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за внесение поправок в Коснтитуцию. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.