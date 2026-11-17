Новый авиапромышленный сбор предложили ввести в России для поддержки отечественного авиастроения. Специалисты министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовили пакет законопроектов, предусматривающих дополнительный платёж для авиаперевозчиков.



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Сбор планируют взимать с российских авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов. За иностранных перевозчиков средства будут перечислять аэропорты, обслуживающие их самолёты. Эти расходы впоследствии возместят за счёт тарифов на аэропортовое обслуживание.

«Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет и получат целевое назначение – на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов», - говорится в материалах Минпромторга.

Оператором нового сбора станет министерство транспорта России. При этом платёж не будут взимать с льготных авиабилетов, которые субсидируются из бюджета. Для внутренних рейсов в части уплаты сбора предусмотрена нулевая ставка НДС.

Для введения нового платежа предлагается внести изменения в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы России. Законопроекты вынесены на общественное обсуждение, пишет «РИА Новости».