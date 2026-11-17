Новый авиапромышленный сбор предложили ввести в России для поддержки отечественного авиастроения. Специалисты министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовили пакет законопроектов, предусматривающих дополнительный платёж для авиаперевозчиков.
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Сбор планируют взимать с российских авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов. За иностранных перевозчиков средства будут перечислять аэропорты, обслуживающие их самолёты. Эти расходы впоследствии возместят за счёт тарифов на аэропортовое обслуживание.
Оператором нового сбора станет министерство транспорта России. При этом платёж не будут взимать с льготных авиабилетов, которые субсидируются из бюджета. Для внутренних рейсов в части уплаты сбора предусмотрена нулевая ставка НДС.
Для введения нового платежа предлагается внести изменения в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы России. Законопроекты вынесены на общественное обсуждение, пишет «РИА Новости».