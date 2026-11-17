Восьмичасовой рабочий день могут сократить до шести часов во многих сферах благодаря развитию современных технологий. Такую возможность допустил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. По словам сенатора, соответствующую инициативу уже обсуждали с коллегами из Государственной думы.

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«Сейчас есть новые технологии, которые применяются практически во всех сферах. Тот же восьмичасовой рабочий день для сотрудников мог бы быть сокращением и до шести часов. Возможно, во многих сферах этого было бы достаточно. Мы с коллегами из Госдумы уже выходили с такой инициативой. Думаю, если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время мы все равно к этому придем», - отметил сенатор.

Предложение прозвучало на фоне изменений на российском рынке труда. Вместо массовых увольнений работодатели всё чаще выбирают более осторожные меры: приостанавливают набор сотрудников, не ищут замену уволившимся и перераспределяют обязанности между оставшимися работниками, пишет «Лента.ru».

