Восьмичасовой рабочий день могут сократить до шести часов во многих сферах благодаря развитию современных технологий. Такую возможность допустил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. По словам сенатора, соответствующую инициативу уже обсуждали с коллегами из Государственной думы.
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Предложение прозвучало на фоне изменений на российском рынке труда. Вместо массовых увольнений работодатели всё чаще выбирают более осторожные меры: приостанавливают набор сотрудников, не ищут замену уволившимся и перераспределяют обязанности между оставшимися работниками, пишет «Лента.ru».