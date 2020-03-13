Общество

В «Титан-Полимере» прокомментировали коллективный иск об отмене разрешения на строительство своего завода

Недавно известный псковский промышленник Игорь Савицкий в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) предложил заводу «Титан-Полимер» мировое соглашение по коллективному иску при условии отказа инвестора от строительства второй очереди предприятия. Корреспондент Псковской Ленты Новостей поинтересовался у генерального директора псковского завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко, рассматривает ли резидент ОЭЗ «Моглино» такую возможность примирения.

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- Герман Львович, собираетесь ли вы пойти на такое мировое соглашение?

- В первую очередь стоит отметить, что по иску, о котором идет речь, мы не являемся ответчиком, а значит, согласно законодательству, не имеем права заключать мировые соглашения.

Ввиду того, что юристы общественной группы, которые оформляли исковое заявление, не смогли найти ни одного нарушения, то положили в основу иска надуманные доводы, связанные с названием объекта строительства. Ответчиком по данному иску является администрация Псковской области.

- Намерен ли «Титан-Полимер» в принципе предпринимать какие-то действия по данному коллективному иску?

- Дело в том, что согласно иску, Игорь Савицкий вместе со своими сторонниками пытаются оспорить разрешение на строительство завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ). Но ООО «Титан-Полимер» даже не подавало заявки на получение такого разрешения. В настоящее время идет строительство завода по производству двухосноориентированной ПЭТ-пленки (БОПЭТ), на которое получены все необходимые разрешения.

Интересно то, что противники строительства завода прекрасно знают об этом, поскольку еще в январе они получили официальный ответ от прокуратуры Псковской области, в котором говорилось, что разрешение на строительство завода по производству ПЭТ не выдавалось, ведь проектная документация еще не подготовлена.

Таким образом, противники строительства в своем иске пытаются оспорить разрешение на строительство, которое никогда не выдавалось, но, почему-то, открыто об этом не говорят.

- Зачем же они подают такой иск, если знают об этом?

- Помимо попытки оспорить несуществующее разрешение, они ходатайствовали о приостановлении действия существующего разрешения на строительство завода по производству ПЭТ-пленки, и, таким образом, остановить строительство предприятия, которое уже получило все необходимые разрешения. Но поскольку к выданным разрешениям они придраться не могут, то сами придумали основание, которого не существует.

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Напомним, ранее в Псковский городской суд поступил коллективный иск об отмене разрешения на строительство химзавода «Титан- Полимер». В качестве истцов в нем фугирует 21 человек, среди них лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, псковский промышленник Игорь Савицкий, общественник Игорь Батов, координатор псковского штаба Навального Алексей Дорожкин и другие.