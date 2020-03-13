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Михаил Ведерников обратился в правительство РФ с предложением по ужесточению пропускного режима на границе региона с иностранными государствами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство РФ обращение по введению ограничительных мер на пунктах пропуска на границе региона с иностранными государствами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Предполагается, что ограничения затронут автомобильное и железнодорожное сообщение с Эстонией, Латвией и Республикой Беларусь. Ранее в этих странах были выявлены случаи заражения COVID-19. К примеру, в Эстонии количество заболевших превысило 100 человек, в стране объявлено чрезвычайное положение и введен запрет на въезд иностранных граждан.

Отметим, губернатор Михаил Ведерников также подписал указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, на территории области установлен запрет на организацию массовых мероприятий. Комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта и др.

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Напомним, распространение коронавирусной инфекции нового вида началось в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент в России зафиксировано более 60 случаев заражения, общее число заболевших в мире — более 145 тыс человек. Правительство РФ уже ограничило авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с рядом государств.