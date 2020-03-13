Общество

Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции

Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции. Такие понятия, как семья, дети, патриотизм, память о подвиге необходимо в нее внести. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала председатель Псковской областной организации российского профессионального союза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева.

«Все понятия, согласно которым в нашей стране живут много много лет, необходимо закрепить в Конституции. Этот факт станет прекрасной тенденцией для "трезвых" европейских стран. Думаю, что страны, где придерживаются традиционных адекватных ценностей, а не стремятся жить в вакханалии, будут перенимать тенденцию», - поделилась спикер.

«Для нас, людей, которые жили еще в Советском Союзе, поправки в Конституцию однозначно назрели. У нас есть столпы, по которым мы живем в нашей стране - справедливость, равенство, братство, любовь и другие. А Конституция - это живой организм, который должен меняться и отражать жизнь страны и народа. В этом вопросе лично меня очень интересует мнение молодежи, ведь это им жить в этой стране и заботиться о ее благополучии», - заявила Наталья Горбачева.

Собеседник отметила, что закрепление МРОТ - это также хорошая мера. «У нас в стране люди живут очень по-разному, поэтому закрепить минимум в Конституции - хорошая идея, чтобы каждый человек был уверен в завтрашнем дне», - поделилась Ирина Горбачева.

Она заявила, что каждый россиянин должен принять участие во всенародном голосовании, чтобы высказать свою позицию. «Еще мои родители ходили на все выборы и голосования, я тоже обязательно пойду, это даже не обсуждается. Мне кажется, что это долг каждого придти на голосование и высказать свое мнение», - заключила спикер.