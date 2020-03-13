Общество

Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны

День всенародного голосования по поправкам в Конституцию покажет, как мы относимся сами к себе. Мы закрепляем те изменения, которые гарантируют нам стабильность. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Совета Облпотребсоюза Николай Тесля.

«Вопрос даже не в том, что поправки назрели, а в том, что страна уже совсем другая. Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны свой Основной закон приводить в соответствие. На том этапе, когда писали Конституцию, мы «собирали» страну и вытаскивали из кризисного состояния. Сегодня уже есть определенная гарантия и стабильность. Может быть, не всем так кажется, но это очевидные факты, которые можно наблюдать в социальной сфере, и в культурной, и в политической. Немаловажно, что страну узнали, увидели, со страной начали считаться, чего не было раньше», - рассказал Николай Тесля.

Собеседник заявил, что поправками в Конституцию закладывается основа развития страны для внуков и правнуков. «Не каждому поколению выпадает возможность лично участвовать в принятии Основного закона, по которому мы собираемся жить минимум 50-100 лет. Важно, чтобы вот эта стабильность сохранилась для следующих поколений. Изменения - это наше будущее», - поделился он.

По мнению спикера, основным и наиболее важным направлением является социальный блок поправок. «Закрепляются те гарантии, которые будут предоставлены по индексации пенсии и заработной плате, - это стабильность. Еще один важный момент - это закрепление таких понятий, как семья и дети. Русский мир держится на таких жизненных принципах, по-другому быть не может. Для того, чтобы у наших оппонентов не было никаких соблазнов эти скрепы сломать, они должны быть прописаны раз и навсегда», - заявил Николай Тесля.

«Я и моя семья обязательно пойдем на голосование. Самое страшное, что те, кто не понимают что происходит, наверное, не пойдут, но здравомыслящих людей у нас больше. Думаю, что люди по достоинству все расценят», - заключил собеседник.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Совет Федерации также одобрил закон. Накануне депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.