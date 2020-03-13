Общество

Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса

Китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, проявляются лишь слабые симптомы COVID-19. В то же время они оказались скрытыми разносчиками инфекции, даже если у них нет видимых признаков заболевания. Как пишет Лента.ру, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 745 детях в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые тесно контактировали с пациентами с COVID-19 или были членами семей, в которых были зафиксированы случаи инфицирования. Всего у 10 детей (1,3 процента) был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, при этом ни у одного не наблюдались тяжелые симптомы. У семерых повысилась температура не выше 39 градусов.

Ученые отмечают, что у детей в некоторых случаях наблюдались боль в горле, кашель и заложенность носа, но не мышечная и головная боль, от которых страдают взрослые пациенты. Рентгенография грудной клетки не показала признаков пневмонии ни у одного из детей.

Однако при этом дети могли заражать других детей в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее. Хотя мазки носа и глотки показывали отрицательный результат на коронавирус, вирус все еще обнаруживался в кале даже спустя 13 дней после выписки из больницы.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 6705, общее число случаев заражения составило 174 786, из них выздоровело 77 657 человек.