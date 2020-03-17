Общество

Андрей Царев о голосовании по поправкам в Конституцию: Люди должны понять, что к их мнению относятся с уважением

Правильно голосовать за пакет поправок в Конституцию в целом, потому что их достаточно много, и голосовать по каждой из них отдельно невозможно. Если их разделять, процесс голосования очень усложнится и затянется. Таким мнением поделился член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя поправки в Конституцию РФ.

«Это целостный документ, и голосование должно быть по документу в целом, а не по его частям. Иначе будет не совсем понятно, как подводить общий итог», - пояснил он.

Андрей Царев выразил надежду, что процесс будет открытым и прозрачным. Он напомнил, что Общественная палата будет участвовать в голосовании как наблюдатель и контролер процесса, а также участвовала в разработке Кодекса наблюдателя и рекомендаций по технологии наблюдения. «Эти предложения направлены на то, чтобы оптимально содействовать открытости процесса, чтобы не было никаких технических затруднений. Чтобы люди почувствовали, что к ним относятся с уважением. Что им не навязывают какое-то мнение, а предлагают высказать свое», - заключил гость студии.

Напомним, 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Датой голосования Путин утвердил 22 апреля.

На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

«Путин определил дату общероссийского голосования, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан в связи с коронавирусом», - ранее прокомментировал подписание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.