Общество

Правила оформления больничных при карантине из-за коронавируса утвердило правительство

Правительство РФ утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые правила будут действовать с 20 марта по 1 июля. Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Россию из стран с коронавирусом, а также проживающих с ними.

Согласно документу, пособия назначают и выплачивают на основании электронного больничного листа.

К заявлению о выдаче больничного нужно приложить загранпаспорт с отметкой о пересечении российской границы либо билет, подтверждающий поездку в страну, где зарегистрированы случаи коронавируса.

От граждан, живущих вместе с людьми, вернувшимися из стран с коронавирусом, требуются документы, подтверждающие это. На основании заявления и полученных документов уполномоченная медицинская организация может оформить больничный сразу на 14 дней.

После получения документов Фонд социального страхования должен в течение одного дня оплатить первую неделю больничного, но не позднее седьмого дня. Оплата за последующие дни происходит в течение одного дня после окончания больничного.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены порядка 200 тысяч человек, более восьми тысяч скончались.