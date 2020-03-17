Правила оформления больничных при карантине из-за коронавируса утвердило правительство

Правительство РФ утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые правила будут действовать с 20 марта по 1 июля. Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Россию из стран с коронавирусом, а также проживающих с ними.
Согласно документу, пособия назначают и выплачивают на основании электронного больничного листа.
К заявлению о выдаче больничного нужно приложить загранпаспорт с отметкой о пересечении российской границы либо билет, подтверждающий поездку в страну, где зарегистрированы случаи коронавируса.
От граждан, живущих вместе с людьми, вернувшимися из стран с коронавирусом, требуются документы, подтверждающие это. На основании заявления и полученных документов уполномоченная медицинская организация может оформить больничный сразу на 14 дней.
После получения документов Фонд социального страхования должен в течение одного дня оплатить первую неделю больничного, но не позднее седьмого дня. Оплата за последующие дни происходит в течение одного дня после окончания больничного.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены порядка 200 тысяч человек, более восьми тысяч скончались.