Общество

Двух детей покусали псковские клещи за шесть дней

10 человек покусали клещи в период с 13 по 18 марта. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

В Пскове зафиксировано три случая (1 ребенок), в Пушкиногорском районе — два, по одному случаю укуса зарегистрировано в Красногородском, Порховском, Себежском районах и в городе Великие Луки. Еще один случай присасывания клеща к ребенку отмечен в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

За анализируемый период привито против клещевого вирусного энцефалита 69 человек.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко.

После укуса клещом следует обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 23; ул.Школьная, 24 Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63). Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.