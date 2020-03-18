Общество

В России из-за коронавируса скончался первый пациент

В Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 79-летняя пациентка, сообщает оперативный штаб столицы.

Женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу номер два. Там она находилась в изолированном боксе, пишет «Сноб».

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», - сообщили в оперштабе.

В России по состоянию на вечер среды за весь период выявлено 147 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, из них 144 у граждан РФ, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии, сообщил оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.