Общество

В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин

В Государственной Думе подготовят законопроект об уголовной ответственности для граждан, нарушивших условия карантина по коронавирусу, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев перед началом пленарного заседания палаты в четверг, пишет «Парламентская газета».

По словам Исаева, в условиях коронавируса подавляющее большинство граждан ведут себя очень ответственно и дисциплинированно.

«Но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные взрослые граждане проявляют абсолютную несознательность, - сказал он. - Есть уже несколько случаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо покидают соответствующие лечебные учреждения».

Депутат отметил, что в Уголовном Кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан. Но в ситуации с коронавирусом установить этот факт чрезвычайно сложно, сказал Исаев.

В связи с этим предлагается дополнить УК нормой, что уголовная ответственность должна наступать также в случае «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого».

«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», - сказал Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о лишении свободы. Предлагается установить за указанное нарушение штрафы, исправительные работы и запрет занимать руководящие должности на определённый период. Соответствующий законопроект будет подготовлен во время региональной недели, сообщил Исаев.