Общество

Организацию занятости сложных подростков обсудили в Пскове

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в Пскове 18 марта. На нем присутствовали представители структурных подразделений администрации города, УМВД города Пскова, УИИ УФСИН по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

С информацией о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, выступила начальник отдела «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» администрации Пскова Галина Каленчук. По ее словам, наибольшее количество несовершеннолетних, состоящих на учете - подростки, вступившие в конфликт с законом.

По состоянию на 15 марта, на учете состоят 95 несовершеннолетних и 183 семьи, находящихся в социально опасном положении, за совершение преступлений 62 подростка (16 - имеют меры воспитательного воздействия, установленные судом): за административные правонарушения - 12, употребление спиртными напитками - 14; за употребление наркотических веществ - 2; за употребление токсических веществ - 2. При этом возраст 63% подростков из числа состоящих на учете - 16-17 лет.

Галина Каленчук обратила внимание членов комиссии на проблему занятости этой категории несовершеннолетних: не достаточен их охват в спортивных секциях, хотя многие из них с удовольствием бы занимались спортом. По ее словам, 25 учащихся средних профессиональных образовательных учебных заведений, которые проживают в общежитиях, ничем не заняты в вечернее время, но высказывают желание заниматься, например, футболом.

Начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко отметила, что классные руководители и социальные работники постоянно проводят индивидуально-профилактическую работу, как с несовершеннолетними, так и с их семьями и постоянно ходят по домам, что дает положительные результаты. Однако весенние лагеря, когда дети полдня были бы активно заняты, в связи с сегодняшней эпидемиологической обстановкой не функционируют.

Участников комиссии не могла не волновать и проблема занятости подростков в летний период: часть из них будет находиться в загородных оздоровительных лагерях, но многие готовы работать летом.

В результате комиссия решила совместно с комитетом по физкультуре, спорту и делам молодежи рассмотреть вопрос о более активном привлечении подростков в спортивные учреждения и молодежные общественные организации, в летний период продолжить деятельность по организации досуга. Решено активизировать использование в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта проектов и программ, направленных на формирование здорового образа жизни.