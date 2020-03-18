Общество

Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина

Поправки в Конституцию – это вопрос, который касается каждого, ведь это основной закон Российской Федерации, поэтому каждый житель нашей страны должен внимательно изучить все предлагаемые поправки и самостоятельно принять решение по ним. Таким мнением в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился президент региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта Псковской области» Олег Мыслевич.

«Инициатива этих изменений пошла от президента. Глава государства, конечно, владеет большей информацией, чем каждый житель страны. На нем, как на гаранте Конституции, лежит и большая ответственность. Каждый гражданин нашей страны должен внимательно изучить предлагаемые поправки в Конституцию - прочитать, проанализировать, в кругу своей семьи, друзей и коллег. Времени для этого достаточно – до 22 апреля, дня голосования по поправкам, еще около месяца. Это не тот момент, когда можно думать – за нас и так все решат. Это очень важный день в жизни каждого россиянина, и решение каждый должен принять самостоятельно», - высказался он.

Олег Мыслевич отметил, что сейчас сам внимательно изучает все поправки, поэтому однозначно прокомментировать свое отношению ко всему пакету поправок в Конституцию на данный момент не может. Однако он дал свою оценку тем планируемым изменениям, с которыми ему уже удалось ознакомиться.

«Уже сейчас я могу однозначно сказать, что поддерживаю закрепление в Конституции семейных ценностей - отношений между мужчиной и женщиной. Для меня лично это очень важно, как для отца четырех детей. То, что происходит в мире – либерализация отношения к браку, в том числе к однополым бракам и к возможности усыновления такими «семьями» детей – для нашей страны это совершенно неприемлемо. Однозначно поддерживаю я и поправки, связанные с нерушимостью границ РФ, потому что наши отцы и деды воевали за них, это наша история – мы должны к этому относится серьезно и понимать, что наши границы незыблемы», - прокомментировал он.

Правильной назвал Олег Мыслевич и поправку о закреплении в Конституции особого статуса русского языка – как языка государствообразующего народа. «Я не националист, у нас многонациональная страна, и я этим горжусь, и очень уважаю все народы. Но русский язык – это тот фундамент, на котором и держится наша многонациональная страна. Это язык Пушкина, Достоевского, это – наша история», - пояснил он.

Олег Мыслевич обратил внимание, что подобные изменения принимаются не на один день, а на достаточно долгое время, и выразил надежду, что поправки в Конституцию дадут главе государства больше возможностей для того, чтобы отвечать на современные вызовы.

«Я и моя семья, и насколько я знаю, и мои друзья, намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, поскольку все мы понимаем, что эти изменения касаются каждого из нас. Нужно обязательно проявить свою гражданскую позицию. Это очень важный день в жизни каждого россиянина. Это возможность для дальнейшего процветания России», - заключил Олег Мыслевич.