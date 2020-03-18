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Псковский юрист: Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом

Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом. Такую позицию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила юрист, председатель Совета директоров ОАО «Ударник» Бежаницкого района Ирина Хотченкова.

«Благодаря поправкам Западу не удастся что-то диктовать России. Это правильно. Почему кто-то должен превалировать над нами?», - пояснила собеседник.

Ирина Хотченкова отметила, что считает поправки в Конституцию своевременными и необходимыми. «Наиболее важными мне кажутся поправки, которые касаются социальной стороны жизни. Думаю, что такие понятия, как семья и дети обязательно нужно зафиксировать в главном законе страны. Все они поддерживают права человека», - поделилась она.

Также, Ирина Хотченкова заявила, что поправки в Конституцию сделают более эффективной и сильной политическую систему России. «Я сужу по своему хозяйству - у нас у власти люди одни и те же, поэтому оно до сих пор и держится на плаву, оно не подверглось никаким нападкам, перекупкам. И в стране так же. А человек, который пришел на один срок, он только войдет в курс дела и его переизберут. Считаю, что если власть работает эффективно, то все будет в порядке и с политической точки зрения. У нас должна быть гарантия стабильности», - рассказала спикер.

«Я обязательно пойду на голосование 22 апреля и буду настраивать весь свой коллектив. У нас еще впереди все разговоры, но мы обязательно будем разъяснять людям суть всех поправок», - заключила она.