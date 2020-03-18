Общество

Коронавирус у остановленного в Псковской области гражданина Китая не выявлен

Гражданин КНР, задержанный в Великих Луках, прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат - отрицательный.

Как сообщил в Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников, гражданин Китая помещен на 14-дневный карантин в санаторий «Гороховое озеро».

Напомним, 18 марта в Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с китайскими номерами. Водитель, гражданин КНР, посетил перед этим ряд европейских стран. Предварительный осмотр не выявил признаков инфекции, тем не менее, на карете скорой помощи он был доставлен в санаторий «Гороховое озеро» на изоляцию и тщательное обследование.