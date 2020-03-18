Общество

В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус

В Псковской области в инфекционную больницу госпитализированы 96 человек, из которых 13 - с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Положительный результат на экспресс-тест по-прежнему показали только трое. Гражданин КНР, которого задержали в городе Великие Луки сотрудники ГИБДД, был досконально обследован. Экспресс-тест отрицательный, симптоматика отсутствует. Помещён на 14-дневный карантин в «Гороховое озеро», - написал Михаил Ведерников.

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Дополнительно он сообщил, что госпитализировали родственницу семьи, которая приехала из Испании. «Женщина находилась дома, никуда не выходила, но отказывалась добровольно поехать в инфекционное отделение. Вчера вечером суд оперативно принял решение о её принудительной изоляции. Утром, после переговоров, женщина добровольно открыла дверь врачам. Она находится в инфекционном отделении. Необходимые тесты сделаны. Ждём результаты. Всё под контролем!» - сообщил глава региона.