Общество

Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент

Согласно оперативной информации, размещенной на странице Instagram губернатора Псковской области, на данный момент в Псковской области предположительно инфицированных коронавирусом насчитывается уже 6 человек.

«Положительный результат получен у женщины, которая отказывалась от госпитализации, а также одного из коллег главы «испанской семьи», - сообщается в посте главы региона. - Кроме того, добавился гражданин, вернувшийся из Доминиканской Республики».

Губернатор призвал псковичей быть более чуткими друг к другу, рассказав о девочке из детского сада «Ягодка», у которой оказался ложноположительный результат на первый тест. Между тем, она уже попала под жёсткий прессинг. «Экспресс-тесты совсем не так надёжны, и после них всегда идёт серия перепроверок, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Второй анализ у девочки отрицательный. Взяли кровь для более точного диагноза, это займёт несколько дней. Врачи говорят, что она здорова».

Глава региона призвал быть более осторожными с распространяемой информацией и доверять только проверенным и надёжным источникам. «Иначе будет как у Высоцкого: «Закалённые во многих заварухах, Слухи ширятся, не ведая преград, Ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно, Ходят слухи, будто сплетни запретят!», - иронически резюмировал Михаил Ведерников.