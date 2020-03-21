Общество

Андрей Клишас: Ситуация не требует переноса голосования по поправкам в Конституцию

Решений о переносе запланированного на 22 апреля общероссийского голосования нет, ситуация того не требует, поскольку меры по борьбе с распространением коронавируса в России являются эффективными, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что дату голосования по поправкам в Конституцию РФ могут перенести с 22 апреля на июнь.

Смотрите также Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

«Никаких решений о переносе нет. Меры (по борьбе с распространением коронавируса), которые принимает правительство и московские власти, эффективны», - сказал сенатор.

Отвечая на вопрос, какие нормативно-правовые документы придётся принять в том случае, если все же перенос даты голосования состоится, Андрей Клишас сообщил, что в таком случае потребуется лишь новый указ президента о назначении новой даты. «Только указ, больше ничего не придется делать», - отметил он.