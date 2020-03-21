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Михаил Кузнецов о борьбе с коронавирусом: Стремление российских чиновников все контролировать все больше вытесняет здравый смысл

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, заразившийся коронавирусной инфекцией, пояснил, с чем связано его решение самостоятельно лечиться на дому, без помощи государственной системы здравоохранения, и принять меры строгой изоляции.

В интервью Псковской Ленте Новостей он отметил, что «самое трудное для людей, которым не повезло заболеть в марте, - это невозможность получить врачебную помощь». «Вообще никакую. Я, конечно, предчувствовал нечто такое, когда первый раз понял, что со мной происходит что-то нехорошее, но понять всю глубину идиотизма московской власти мне еще только предстояло, - отметил экс-губернатор. - Частной медицине поступил полный запрет на оказание помощи заболевшим, причем, подкреплен он был обещанием каких-то чудовищных последствий, отчего обойти этот запрет стало практически невозможно».

Первые несколько дней, отметил Михаил Кузнецов, у него еще были иллюзии, что выбор среди частной медицины в Москве очень широк, но постепенно они рассеялись. «Особенно неприятно поразил меня случай с частной медицинской компанией, услугами которой моя семья пользуется уже лет десять. Во время моей болезни к маленькому ребенку должен был прийти детский врач, но внезапно супругу поставили в известность, что посещать нашу квартиру им запрещено. Видимо, какое-то новое прочтение клятвы Гиппократа, не иначе. Так что, как всегда, стало понятно, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих», - рассказал он.

«Общепризнано, что самое тяжелое в эпидемии коронавируса - не болезнь сама по себе, а локальный дефицит медицинских средств и ресурсов. В свете этого, чем руководствовались светлые головы московского правительства, отрезавшие от больных людей значительную часть медицины, остается загадкой. Видимо, стремление контролировать все и вся, свойственное российскому чиновнику, все больше вытесняет остатки здравого смысла», - полагает Михаил Кузнецов.

«Формально я мог бы воспользоваться системой государственной медицины, но, побеседовав с теми несчастными, которые оказались слишком доверчивы к нашему государству, понял, что простое обращение в государственную медицину, что называется, "с улицы" может оказаться хуже, чем ничего», - рассказал экс-губернатор. По его словам, «медиков государственных больниц ориентируют на поиск и локализацию подозрительных случаев, а помощь больным остается, как всегда, на втором месте». «А в каких условиях содержат в карантине больных людей, вынужденных щедро делиться друг с другом самыми разнообразными болезнями, при желании узнать можно было легко. Поэтому особого выбора не осталось, кроме как принять меры по строгой изоляции и самостоятельно лечиться на дому», - объяснил экс-губернатор Псковской области.

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Напомним, в субботу, 21 марта, стало известно, что бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Экс-глава региона уже неделю находится в изоляции в Москве. При этом у него сохраняется высокая температура. Никто из членов его семьи не заражен.

Отметим, что незадолго до заболевания Михаил Кузнецов побывал в Швейцарии.

Псковскую область Михаил Кузнецов возглавлял с 2004 по 2009 год. С 2013 по 2018 год работал генеральным директором «Сибирской генерирующей компании».