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«Правительство на другой планете, родной» - экс-губернатор Кузнецов о том, как в России «спасают» от коронавируса

Готова ли отечественная система здравоохранения к испытанию коронавирусом? На что уходят силы и время врачей? Эффективны ли принимаемые правительством меры? Ответы на эти вопросы сегодня волнуют, без преувеличения, каждого. Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, заразившийся коронавирусом, столкнулся с организацией помощи заболевшим на практике. Псковская Лента Новостей продолжает публиковать его дневниковые записи. Напомним, ранее экс-губернатор решил принять меры по строгой изоляции и самостоятельно лечиться на дому.

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Прошло шесть дней и мое состояние не улучшилось. Температурить столько времени без врачебного надзора стало опасно - начнись воспаление легких, и я его сам у себя не обнаружу. Кроме того, полностью убрать риск для своих близких все равно не получится, так что, когда у меня появилась возможность лечь в больницу, где меня будут лечить, а не изолировать, я раздумывал недолго.

На такси в такое заведение не приедешь, можно только на спецтранспорте, поэтому супруга вызвала скорую. Я проглотил побольше парацетамола, чтобы сбить температуру на время переезда, и собрал самое необходимое. Врачи приехали быстро, но вот их реакция меня сильно удивила.

Девушка врач посоветовала сильно не торопиться.

- Писанины сейчас будет много. Хорошо если в полтора часа уложимся.

- А по дороге нельзя все заполнить?

- Я даже дверь машины не смогу открыть, пока не заполню все, как требуется.

- Так нужно просто отправить запрос в больницу, и они подтвердят, что готовы меня принять.

- Я сама этого сделать не могу, нужно, чтобы запрос прошел несколько инстанций. А у них у каждого свои инструкции. Давайте хотя бы начнем анкеты заполнять.

Минут пятнадцать я отвечал на какие-то странные вопросы, в числе которых не было ни одного о людях, с которыми я общался. Правда, о рейсе, которым я прилетел, меня спросили целых три раза.

Особенно долго мы обсуждали место, на котором я летел, а вернее мою неспособность его вспомнить. Запрос на мою госпитализацию меж тем двигался по каким то врачебным инстанциям, пока внезапно не застопорился.

- А справка, что у него положительный анализ на коронавирус у него есть?

Идиотичность ситуации, помноженная на поднимающуюся понемногу температуру, начала меня порядком злить.

- Может мне кровью поклясться? - разговор шел по громкой связи.

От следующей фразы, а самое главное, от тона которым она была произнесена я оторопел.

- Вы что, разговариваете со мной в присутствии ЭТОГО? Ты что, забыла ИНСТРУКЦИЮ?

Этот голос звенел как передернутый затвор. От него пахло комиссарской кожей и маслом недавно смазанного нагана. Полвека назад так, видимо, говорили учителя на уроках «Дети, у нас будет учиться сын врага народа!». В общем исторических параллелей в голове у меня пронеслось будь здоров. Вспомнил я даже эпизод из своей губернаторской карьеры, когда мне не нравилась идея введения специальной зоны вдоль границы. «Вы на чью мельницу воду льете, товарищ губернатор?» - вопрошал меня тогда заезжий московский генерал ФСБ.

Врач виновато развела руками и ушла в другую комнату, но вскоре вернулась.

- Они не могут найти ваших результатов в базе.

- И что теперь? У вас какие варианты есть? Уехать обратно?

- А вы точно сдавали анализы?

- Два раза, и оба положительны. А еще мой друг, от которого я и подцепил, у него тоже положительный результат.

- Может, его анализы в базе найдутся?

- В швейцарской базе данных найдутся наверняка, а в нашей что-то сомневаюсь.

- Погодите, а можете сказать, что вы сдавали анализ в Швейцарии?

- Отчего нет?

Девушка связалась с очередным диспетчером и задвинула новую версию. Мне даже показалось, что я слышу скрип ржавых шестеренок, как бывает, когда бюрократическая машина встречает что-то, не предусмотренное инструкцией.

Наконец, затормозившая инстанция сдалась и передала запрос дальше. Менее чем через полчаса этот запрос докатился до цели, мы получили, наконец, положительный ответ и отправились в больницу.

За время вынужденного ожидания я выяснил, что экипаж скорой сегодня, скорее всего, никуда уже не поедет.

- Нам теперь в карантин.

- Это что из-за любого больного так?

- Ну это не тот карантин, что вы думаете, мы это просто так называем. На самом деле будем бумажки заполнять до вечера.

- Понятно. А отчего меня не спросили о контактах, кого я мог заразить?

- Что положено по протоколу, то и спросили. Наверное, в больнице спросят остальное.

Действие парацетамола уже давно закончилось, и я чувствовал, что температура растет все выше и выше. К счастью, путь до больницы был втрое короче, чем подготовка к поездке, и я вскоре оказался в приемном покое.

Меня еще два раза спросили про рейс, которым я прилетел, но так и не задали ни одного вопроса про тех, кого я мог потенциально заразить за эти дни. В голове уже гудело от высокой температуры, но эту тему нужно было как-то закрывать.

- Слушайте, у меня друзья хотят сдать анализы на коронавирус, как это им сделать?

- Это не к нам. Пусть звонят на горячую линию.

- Один мой товарищ уже почти сутки звонит, но там не берут трубку.

- Пусть будет настойчивее и никуда не выходит две недели. На каком месте в самолете вы летели?

В общем мне пришлось самому обзванивать всех, с кем я общался, и объяснять привычную утопающему русскому человеку ситуацию.

Каждый день по нескольку раз за день московский штаб по борьбе с вирусом обновляет информацию о рейсах, которыми прилетали в Москву заболевшие люди. Мне так и хочется спросить пытливого читателя, на какой день в этом обновлении появился мой рейс?

Правильный ответ: ни на какой…

Через несколько дней после того, как я попал в больницу, мне довелось прочесть новость, как новый премьер поручил искать контакты заболевших через геолокацию в автоматическом режиме. И мне вспомнилось классическое «правительство на другой планете, родной».

Настырный друг все же дозвонился до «горячей» линии. Там у него потребовали доказательств, что он общался с зараженным коронавирусом человеком…