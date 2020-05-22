Общество

Губернатор Псковской области: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ему искренне жаль, что так много людей недооценивают опасность инфекции, подвергают риску себя, детей, своих родных и близких. Об этом глава региона написал в своем Instagram, где опубликовал фото гуляющих в парках и на детских площадках псковичей.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Глядя на эти фотографии, можно абсолютно точно сказать, что Псковская область первая в стране победила коронавирус, а 332 госпитализированных человека уже выписались. К сожалению, это далеко не так!!! Вопреки всем ограничениям детские площадки, скамейки и уличный инвентарь активно использовались, и многие гуляли так, будто угроза миновала», - написал губернатор.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Он поблагодарил всех сотрудников полиции, которые терпеливо разъясняли запрет на посещение детских и спортивных площадок.

«Угроза никуда не ушла. Самый большой риск заразиться сегодня - это контактные поверхности. Похоже, что придется полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль», - заключил Ведерников.