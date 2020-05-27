43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки, сообщает региональный штаб COVID-19. На сегодняшний день в регионе 670 подтвержденных случаев коронавируса (прирост за сутки +43 случая). В том числе в Пскове за сутки отмечено 16 новых случаев коронавирусной инфекции, в Великих Луках - 11.
Выздоровело от коронавируса в Псковской области 278 человек (за сутки число выздоровевших выросло на 27 человек), умерло 10. На данный момент проведено 20794 исследования на выявление COVID-19.
Статистика по районам
- Псков - 225 (+16)
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки - 79 (+11)
- Великолукский район - 13 (+2)
- Гдовский район - 25
- Дедовичский район - 10
- Дновский район - 7 (+3)
- Красногородский район - 3
- Куньинский район - 2
- Локнянский район - 4 (+2)
- Невельский район - 42
- Новоржевский район - 5
- Новосокольнический район - 25
- Опочецкий район - 15 (+1)
- Островский район - 74 (+1)
- Палкинский район - 6
- Печорский район - 6
- Плюсский район - 8 (+1)
- Порховский район - 23 (+2)
- Псковский район - 65 (+4)
- Пустошкинский район - 6
- Пушкиногорский район - 3
- Пыталовский район - 3
- Себежский район - 8
- Стругокрасненский район - 10
- Усвятский район - 1.
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