Общество

43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки

43 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки, сообщает региональный штаб COVID-19. На сегодняшний день в регионе 670 подтвержденных случаев коронавируса (прирост за сутки +43 случая). В том числе в Пскове за сутки отмечено 16 новых случаев коронавирусной инфекции, в Великих Луках - 11.

Выздоровело от коронавируса в Псковской области 278 человек (за сутки число выздоровевших выросло на 27 человек), умерло 10. На данный момент проведено 20794 исследования на выявление COVID-19.

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