Общество

Псковский облсовпроф подготовит программу по путевкам в санатории для работников-борцов с коронавирусом

Псковский облсовпроф разработает программу по предоставлению путевок в санатории для работников организаций, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» сегодня, 29 мая.

Он отметил, что соцпрограммы будут направлены на поддержку работников систем здравоохранения, ЖКХ, в частности, управляющих компаний, которые в период пандемии коронавируса участвовали в дезинфекции помещений и подъездов многоквартирных домов.

Игорь Иванов заметил, что в данном вопросе возможно участие облсовпрофа, работодателей, которые могли бы взять на себя определенные финансовые обязательства по возможности, а также городской и региональной администраций.

«Я ратую за сохранение социальных программ и программ стимулирования профсоюзных активистов, которые были приняты ранее. Это необходимо сохранить», - заявил Игорь Иванов.